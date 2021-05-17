Житель Барановичей подозревается в убийстве жены: та погибла от множественных травм

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 34-летней женщины в Барановичах, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"17 мая поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в Барановичах тела местной жительницы с признаками насильственной смерти. Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены необходимые экспертные исследования", - рассказала Юлия Гончарова.

Милиционеры задержали подозреваемого - 35-летнего супруга погибшей. Предварительно установлено, что вечером 16 мая мужчина бил жену ногами по разным частям тела - та скончалась.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть) Уголовного кодекса. При допросе он признал вину и рассказал, что причиной его действий стал конфликт с супругой.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-