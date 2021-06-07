Житель Барановичей получил 1 год ограничения свободы за надругательство над госфлагом

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, которому инкриминировано надругательство над госсимволикой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Барановичского района и города Барановичи вынес обвинительный приговор. Исходя из личности обвиняемого, наличия отягчающего вину обстоятельства, характера и степени общественной опасности содеянного суд на основании ст.370 УК назначил молодому человеку наказание в виде 1 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

В суде доказано, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения возле магазина в Барановичах достал из настенного кронштейна здания государственный флаг и бросил на тротуарную плитку возле входных дверей торгового объекта. Затем он разломал древко на три части и разорвал полотнище. Обвиняемый свою вину признал.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-