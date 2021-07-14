Житель Барановичей попался с ворованной маковой соломкой

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей задержан за незаконный оборот наркотических средств, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел днем в частном секторе. Внимание милиционеров привлек мужчина, который перелезал через забор частного домовладения с курткой в руках. Увидев правоохранителей, он бросил куртку и попытался скрыться, но вскоре был задержан. Это оказался неработающий ранее судимый 36-летний местный житель. В куртке было около 750 г маковой соломки.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Горожанин водворен в ИВС Барановичского ГОВД.

В городе и районе до 15 сентября проводится специальная программа "Мак". Главная задача акции - выявить и уничтожить незаконные посевы наркосодержащих растений (мака и конопли), изъять из незаконного оборота наркотические средства растительного происхождения, провести профилактические мероприятия и разъяснительную работу среди населения. Правоохранители призывают граждан сообщать в милицию о нарушениях законодательства и местах произрастания наркосодержащих растений. Анонимность гарантируется.-0-