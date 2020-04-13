Житель Барановичей при строительстве дома обнаружил артснаряд

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на строительном участке обнаружили артиллерийский снаряд, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть ГОВД обратился местный житель. По словам мужчины, при прокладке кабеля у строящегося дома он обнаружил предмет, напоминающий боеприпас. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

По оценке специалистов, взрывоопасным объектом оказался артиллерийский снаряд 76 мм времен Великой Отечественной войны. При обследовании территории других боеприпасов военнослужащие не обнаружили.

Снаряд уничтожен.-0-