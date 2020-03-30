Житель Барановичей приговорен к 2,5 годам колонии-поселения за ДТП на переходе

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах огласили приговор 27-летнему местному жителю за ДТП с тяжелыми последствиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Авария произошла вечером 24 декабря 2019 года. Обвиняемый на автомобиле "Фольксваген Венто" сбил 35-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как установило следствие, водитель не учел дорожные и погодные условия и двигался со скоростью, которая не позволила ему уступить дорогу пешеходу. В результате ДТП женщина получила тяжкие телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии в условиях поселения. Также он на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С обвиняемого также будет взыскана денежная компенсация в размере Br10 тыс. в пользу потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-