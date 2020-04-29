Житель Барановичей приговорен к 4 годам колонии за пьяное ДТП с тяжкими последствиями

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд сегодня вынес обвинительный приговор по уголовному делу о ДТП с тяжкими последствиями в Барановичах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

События произошли четыре года назад. Уголовное дело долго находилось в производстве. В октябре 2019 года суд Барановичского района и города Барановичи вынес по делу оправдательный приговор. Брестский областной суд этот приговор отменил и направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

В ходе разбирательства в Брестском областном суде было установлено, что житель Барановичей 1971 года рождения, сев нетрезвым за руль автомобиля, на одной из улиц города наехал на пешехода. После этого он скрылся с места происшествия, не оказав помощи потерпевшему, оставив его в опасном для жизни состоянии. В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.317 и ч.3 ст.159 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, заведомое оставление потерпевшего в опасности) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, со штрафом в размере 100 базовых величин (Br2,7 тыс.). Кроме того, на пять лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. С него будет взыскано в пользу потерпевшего Br20 тыс. для возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-