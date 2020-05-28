Житель Барановичей приговорен к году колонии за истязание отца-инвалида

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу об истязании 77-летнего инвалида, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Неработающий 46-летний мужчина систематически издевался и избивал своего отца, который ранее перенес инсульт и был инвалидом I группы. Сын похищал у него деньги и тратил на спиртное. Пожилой мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Когда после очередного факта насилия отец отказался подавать заявление в милицию, в дело вмешалась прокуратура.

"Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк вынес в отсутствие заявления постановление о подготовке дела об административном нарушении к рассмотрению. Такой шаг пресек возможность мужчины уклониться от ответственности за умышленное причинение травм отцу. Этот эпизод домашнего насилия в совокупности с другими фактами был положен в основу обвинения об истязании", - рассказали подробности дела в прокуратуре.

Фигурант ранее уже судим, в том числе за уклонение от уплаты алиментов. Долгое время нигде не работал, состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления спиртного. Отказывался проходить курс лечения.

Потерпевший просил лишить сына свободы, потому что опасался за свою жизнь. Суд учел его мнение и признал фигуранта виновным по ч.2 ст.154 (истязание) УК. Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа. Также к нему применено принудительное лечение от алкоголизма. По закону "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне" обвиняемый частично освобожден от наказания - сроком на один год.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-