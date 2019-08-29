Житель Барановичей пытался обменять фальшивые $100

29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Барановичей задержали при попытке обмена фальшивой валюты, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В отделении банка по улице Кирова 50-летний горожанин предъявил купюру достоинством $100. Банкнота вызвала у сотрудницы сомнение в подлинности, она вызвала милицию. Как пояснил задержанный, две купюры по $100 он нашел возле гаражного массива. Изъятые у мужчины банкноты направили на экспертизу. Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, денежные билеты выполнены способом цветной струйной печати, водяной знак и защитная нить на них отсутствуют.

"Обе банкноты имели одинаковые серийные номера, что могло насторожить обладателя находки", - заметила Татьяна Коток.

По данным УВД Брестского облисполкома, с начала года в области зафиксировано 40 фактов фальшивомонетничества. Преимущественно речь идет о сбыте фальшивых стодолларовых купюр.-0-