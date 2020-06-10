Житель Барановичей сам "продлил" себе больничный, чтобы скрыть прогул

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей сам "продлил" себе больничный: возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 21-летний горожанин 23 марта этого года внес изменения в листок нетрудоспособности, выданный ему накануне в поликлинике. Молодой человек собственноручно исправил рекомендованную медиками дату выхода на работу, тем самым продлив себе больничный. После внесения изменений фигурант предоставил листок нетрудоспособности в отдел кадров по месту работы.

Правоохранителям он объяснил свои действия желанием скрыть прогул. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 УК (подделка документов). Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ и штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет. С подозреваемого взято обязательство о явке.-0-