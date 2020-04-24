Житель Барановичей спустил за ночь все сбережения дяди

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мужчина обокрал собственного дядю и спустил за ночь все его сбережения, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился местный житель с сообщением о краже большой суммы денег. По словам мужчины, накануне у него в гостях был племянник. Дядя решил сделать ему подарок. На глазах у родственника он достал отложенные деньги, вручил тому несколько купюр и положил остальные обратно в потайное место в шкафу.

После совместного застолья с алкоголем хозяин уснул, а утром не обнаружил ни племенника, ни $3,3 тыс. сбережений. Мобильный телефон родственника был выключен.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - неработающего ранее судимого 28-летнего горожанина. Фигурант пояснил, что все деньги потратил на покупки в различных торговых объектах города и отдых в увеселительных заведениях.

Возбуждено уголовное дело.-0-