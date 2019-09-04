Житель Барановичей угнал у друга машину

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мужчина угнал у друга легковой автомобиль, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Барановичский ГОВД обратился 42-летний местный житель. В заявлении он сообщил об угоне припаркованного возле гаража автомобиля. Сотрудники уголовного розыска установили картину произошедшего. Оказалось, что у 32-летнего друга потерпевшего были ключи от гаража, который оставлял там свой велосипед. В отсутствие хозяина приятель устроил застолье. После этого злоумышленник решил покататься на чужой машине. Ключи от нее нашел в гараже. Угонщика задержали сотрудники Департамента охраны, когда он подъехал к своему дому.

Фото УВД Брестского облисполкома

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК.-0-