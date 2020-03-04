Житель Барановичей украл 6 мобильных телефонов в брестском магазине

4 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей вынес из брестского магазина мобильные телефоны на Br15 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Администрация сетевого магазина электроники и бытовой техники обратилась в Московский РОВД Бреста по поводу пропажи мобильных телефонов. При проведении инвентаризации работники торгового предприятия недосчитались шести дорогостоящих моделей. Стоимость одной единицы товара превышала Br2,5 тыс.

Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил 31-летний житель Барановичей. В течение недели мужчина несколько раз приезжал в областной центр. Заходя в один и тот же магазин, он прятал телефоны во внутренний карман куртки, а затем покидал помещение.

Фигурант уже успел продать похищенные телефоны, а деньги потратил на собственные нужды и оплату долгов. Возбуждено уголовное дело.-0-