Житель Барановичей в соцсетях оскорбил сотрудника ГАИ

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 31-летнего ранее не судимого местного жителя в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Согласно материалам дела мужчина 13 июля 2020 года после просмотра размещенного в социальной сети "ВКонтакте" сообщения с фотографией инспектора дорожно-патрульной службы в форменном обмундировании умышленно оставил под ней оскорбительный комментарий, противоречащий общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми. Свою вину в предъявленном обвинении он признал полностью. Пояснил, что очень сожалеет о случившемся и глубоко раскаивается. Дескать, поддался эмоциональному возбуждению и не подумал о правовых последствиях. Сотрудника милиции, которому адресовал комментарий, он не знает", - рассказали в прокуратуре.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса. Уголовное дело находилось в производстве Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета.

С учетом данных о личности мужчины, трудоустроенного и воспитывающего малолетнего ребенка, прокурор оставил без изменения ранее избранную к нему меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.-0-