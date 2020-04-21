Житель Барановичей вернет в бюджет Br121,7 тыс. таможенных платежей

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская транспортная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Барановичей, которому инкриминировали уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Мужчина с 10 января по 24 мая 2019 года незаконно ввез из Польши через пункт пропуска "Варшавский мост" на территорию ЕАЭС 16 иномарок. Для освобождения от уплаты таможенных платежей он использовал свидетельства о регистрации и номерные знаки от принадлежавших ему, его матери и супруге автомобилей. В результате противоправных действий бюджет недосчитался Br135,4 тыс.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Бреста признал автоперевозчика виновным по ч.1 ст.231 УК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1300 базовых величин (Br35,1 тыс.). Кроме того, с обвиняемого взысканы таможенные платежи на сумму Br121,7 тыс., а принадлежавший ему автомобиль конфискован в доход государства.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила апелляционную жалобу обвиняемого без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.-0-