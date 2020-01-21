Житель Барановичей, выйдя из изолятора, обокрал отца

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 39-летний горожанин похитил у отца около $6 тыс., которые предназначались для зарубежной командировки, сообщили БЕЛТА в МВД.

15 января мужчина освободился из ИВС в Дрогичине, куда был водворен за хищение мобильного телефона. Его встретила мать, и вместе они уехали домой. Во время чаепития в квартире к ним присоединился отец. В своей куртке он несколько дней хранил крупную сумму, которая предназначалась для зарубежной командировки. Об этом знали близкие главы семейства.

"Как только владелец денег уснул, а его жена вышла из квартиры, подозреваемый забрал валюту и скрылся. В последующем эти деньги он потратил на съем двух квартир, посещение увеселительных заведений, покупку золотой печатки и дорогих часов", - рассказали в Барановичском ГОВД.

С заявлением о пропаже денег владелец обратился лишь через несколько дней. Все это время он надеялся увидеть сына и уговорить его вернуть похищенное. Оперативники задержали подозреваемого 19 января у подъезда многоквартирного дома, куда он приехал на такси продолжать застолье в съемной квартире. К тому моменту у мужчины остались $800, Br110, печатка и часы.

Сейчас он находится в ИВС, его действиям дана правовая оценка. Известно, что задержанный неоднократно выносил вещи и деньги из дома родителей, привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и незаконный оборот наркотиков.-0-