Житель Барановичей за дозу наркотика наносил вандальные надписи

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский межрайонный прокурор санкционировал заключение под стражу 28-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте психоактивных веществ, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Согласно материалам дела, подозреваемый приобрел опасное наркотическое средство - марихуану, воспользовавшись закладкой. Часть наркотика он употребил вместе с другом, а оставшееся хранил при себе до момента задержания 18 ноября сотрудниками ОВД Барановичского горисполкома.

В беседе с межрайпрокурором мужчина пояснил, что поскольку у него не было денег для покупки марихуаны, он договорился с оператором интернет-магазина. В качестве платы он должен был нанести не менее 50 вандальных надписей на стенах зданий города, а в доказательство отправить фотографии. Действуя по плану, фигурант купил в магазине краску и выполнил свои обязательства. В ответ он получил адрес закладки с марихуаной.

Раньше мужчина уже был судим за подобное преступление, 29 сентября он освободился из исправительного учреждения после 4,5 лет лишения свободы. Сейчас его действия квалифицируются по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта) УК. Санкция статьи предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Барановичская межрайонная прокуратура также поручила территориальному ОВД установить места с поврежденным имуществом и принять меры к взысканию с фигуранта причиненного им материального ущерба.-0-