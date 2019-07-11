Житель Барановичей за убийство сына осужден на пять лет колонии

11 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей, который пьяным убил собственного сына, приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Семейная драма случилась в марте. Мужчина 1961 года рождения выпивал в квартире вместе с сыном 1983 года рождения. Ранее они неоднократно конфликтовали. В разгар очередной ссоры отец причинил сыну тяжкое телесное повреждение, о которого тот скончался. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 УК.

Суд Барановичского района и города Барановичи признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В Брестской области отмечается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Для сравнения в январе-июне прошлого года в регионе было совершено 76 убийств и умышленных причинений тяжких телесных повреждений, в первом полугодии 2019-го - 62.

"Можно констатировать, что наметившаяся положительная динамика обусловлена усилением ранней профилактики насильственных деяний. Правоохранительные органы принимали меры в том числе административного воздействия по фактам бытового хулиганства и нарушения правил пользования жилыми помещениями. За шесть месяцев составлено 2,5 тыс. протоколов об административном правонарушении. Прокуроры возбудили 120 уголовных дел частного обвинения", - отметили в областной прокуратуре.

Также прокуратура направила в Брестский облисполком представление, в котором обращено внимание на важность неукоснительного соблюдения законодательства, регулирующего торговлю алкоголем. Кроме того, потребовано обеспечить выполнение мероприятий по трудовой реабилитации страдающих алкогольной зависимостью граждан. В результате более 100 человек, прошедших курс наркологического лечения, при содействии местных органов власти получили возможность трудоустройства.-0-