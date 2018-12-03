Житель Барановичей задержан с опасным психотропом

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сотрудники милиции обнаружили и изъяли у 21-летнего горожанина опасный психотроп альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Задержание проводилось вечером 30 ноября возле одного из домов на ул. Фроленкова. Экспертиза показала, что изъятый подозрительный порошок содержит опасное психотропное вещество альфа-PVP. По информации правоохранителей, закладку с психотропом молодой человек приобрел в Минске. Ранее он уже был судим за совершение преступления по линии наркоконтроля.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.-0-