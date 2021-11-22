Житель Барановичей задержан за распространение наркотиков

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РУВД столицы в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и изобличение лиц, причастных к сбыту наркотиков, задержан 26-летний житель Барановичей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"У молодого человека при себе обнаружено и изъято не менее 40 г белого порошкообразного вещества, содержащего в своем составе альфа-PVP. А также задержанный признался, что в лесу Дзержинского района должен забрать оптовую партию марихуаны для дальнейшей реализации. В тайниках-закладках правоохранители обнаружили и изъяли 500 г марихуаны", - рассказали в ГУВД.

Ранее задержанный не попадал в поле зрения правоохранителей.

В отношении жителя Барановичей возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-