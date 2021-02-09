Житель Барановичей задержан за разжигание социальной вражды

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан один из фигурантов по делу о разжигании социальной вражды. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД установили 31-летнего жителя Барановичей, участника деструктивного Telegram-канала, который распространял материалы, направленные на разжигание социальной вражды и содержащие призывы к насилию над правоохранителями", - рассказали в МВД.

Автор постов призывал избивать сотрудников, сжигать их автомобили и повреждать имущество. Агрессия также была направлена на возбуждение ненависти к следователям, врачам, педагогам, прокурорам, судьям, журналистам и другим представителям госсектора. Для анонимности задержанный использовал несколько никнеймов.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и признали его подозреваемым по уголовному делу, возбужденному ранее по факту разжигания группой лиц социальной вражды и розни.

Фигурант привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

"Сейчас сотрудники ГУБОПиК МВД совместно со следователями продолжают устанавливать других участников Telegram-канала, причастных к аналогичным преступным эпизодам", - отметили правоохранители.-0-.