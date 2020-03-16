Житель Барановичского района нашел мину при уборке мусора

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина во время уборки мусора обнаружил боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию поступил звонок от местного жителя. Он рассказал, что во время уборки мусора в лесопосадке вблизи деревни Гирово наткнулся на противотанковую мину ТМ-35.

Также саперы выезжали в район деревни Утес. Там мужчина обрабатывал почву и обнаружил металлический предмет, напоминающий взрывное устройство. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 определили, что это артиллерийский снаряд 152 мм времен войны. Военнослужащие обследовали территорию, больше боеприпасов не найдено.

Обнаруженные снаряды уничтожены.-0-