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13 мая 2020, 12:03

Житель Барановичского района нашел в огороде снаряд

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома

13 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина нашел на приусадебном участке немецкий снаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В деревне Лавриновичи сельчанин во время земляных работ обратил внимание на лежащий около забора металлический предмет. О подозрительной находке он сообщил в дежурную часть Барановичского РОВД. На место вызова приехали сотрудники милиции и в/ч 7404. Для безопасности территорию оперативно перекрыли.

Специалисты пришли к выводу, что мужчина нашел артиллерийский снаряд 75 мм, предположительно, немецкого производства. Саперы обследовали участок, других взрывных устройств они не обнаружили. Боеприпас уничтожен.-0-

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