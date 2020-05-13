Житель Барановичского района нашел в огороде снаряд

13 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина нашел на приусадебном участке немецкий снаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В деревне Лавриновичи сельчанин во время земляных работ обратил внимание на лежащий около забора металлический предмет. О подозрительной находке он сообщил в дежурную часть Барановичского РОВД. На место вызова приехали сотрудники милиции и в/ч 7404. Для безопасности территорию оперативно перекрыли.

Специалисты пришли к выводу, что мужчина нашел артиллерийский снаряд 75 мм, предположительно, немецкого производства. Саперы обследовали участок, других взрывных устройств они не обнаружили. Боеприпас уничтожен.-0-