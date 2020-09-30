Житель Барановичского района нашел в саду два снаряда времен войны

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина нашел в саду два снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Барановичского РОВД позвонил мужчина и рассказал о находке боеприпасов. По его словам, вблизи агрогородка Крошин он собирал в саду яблоки и наткнулся на два металлических предмета, которые напоминали снаряды. На место вызова приехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

Специалисты определили, что это артиллерийские снаряды калибра 76 мм. Обследовав территорию, других взрывных устройств саперы не обнаружили.

Найденные боеприпасы уничтожены.-0-