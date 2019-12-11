Житель Барановичского района нашел во дворе дома гранату времен Первой мировой войны

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичского района при рытье траншеи возле дома обнаружил гранату времен Первой мировой войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Барановичского РОВД обратился житель деревни Скробово. Мужчина сообщил, что у себя на подворье обнаружил предмет, похожий на военный снаряд. Сотрудники милиции незамедлительно направились на место происшествия.

Со слов мужчины, он копал траншею для заливки опалубки и наткнулся на предмет шарообразной формы, напоминающий боеприпас.

Прибывшая саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 установила, что находкой является граната времен Первой мировой войны. Боеприпас изъят и уничтожен на специальном полигоне.-0-