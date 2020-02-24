Житель Барановичского района обнаружил в лесу авиабомбы времен войны

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружены три авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Боеприпасы нашел житель деревни Гута. Он сообщил в милицию, что во время прогулки в лесу наткнулся на подозрительный металлический предмет. Прибывшие на место военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 обнаружили три авиабомбы весом по 250 кг каждая. Специалисты вывезли арсенал на полигон и уничтожили.

Фото из Telegram-канала МВД

В МВД напомнили, что при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщать об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасной находке. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-