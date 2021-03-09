Житель Барановичского района случайно застрелил знакомого на охоте - дело передано в суд

9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Барановичского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Несчастный случай произошел в прошлом декабре. Двое мужчин охотились в лесу. Остановились перекусить, выпили спиртное. На плече у 52-летнего обвиняемого висело поставленное на предохранитель заряженное ружье. Когда он наклонился за продуктами, то направил ствол в сторону своего 68-летнего товарища. Во время наклона спусковой крючок ружья зацепился за ножны закрепленного на поясе ножа, из-за чего произошел выстрел. Пенсионер получил огнестрельное ранение, от которого умер на месте происшествия.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета действия охотника квалифицировал по ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности). К мужчине применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-