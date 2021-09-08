Житель Барановичского района собирал камни и нашел гранату времен войны

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина нашел гранату времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В милицию позвонил житель деревни Дубово. Он рассказал, что собирал вблизи своего участка камни и наткнулся на металлический предмет, похожий на боеприпас. На место происшествия приехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию оцепили и обследовали.

Специалисты определили, что сельчанин нашел гранату РГД 33. Других боеприпасов саперы не обнаружили, а гранату позже уничтожили.

В УВД напомнили, что нужно сразу сообщать в милицию о находке похожих на боеприпасы предметов. Не стоит их трогать руками, пытаться переместить в другое место или разобрать.-0-