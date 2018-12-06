Житель Барановичского района убил двух знакомых

6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства двух мужчин. Трагедия разыгралась в одной из деревень ночью 6 декабря, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 32-летний местный житель в своем доме во время конфликта, который возник во время распития спиртных напитков, нанес ножевые ранения двум знакомым 40 и 38 лет. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан. Проводятся неотложные следственные действия. "Работу на месте происшествия координировал заместитель начальника УСК по Брестской области Алексей Кожух", - добавил Дмитрий Иванюк.-0-