Житель Барановичского района выкопал на своем участке артснаряд

Фото УВД Брестского облисполкома
22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичского района во время земляных работ обнаружил артснаряд, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратился житель деревни Столовичи. По словам мужчины, на своем приусадебном участке он готовил траншею под фундамент для будущего гаража и выкопал предмет, напоминающий боеприпас.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию, где обнаружили взрывоопасный объект, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов военнослужащие не обнаружили.
По оценке специалистов, найденный артиллерийский снаряд относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.-0-