Житель Белоозерска ездил с распечатанными на принтере водительскими правами

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Белоозерска ездил с водительскими правами, распечатанными на принтере, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ остановили для проверки документов автомобиль BMW под управлением 34-летнего мужчины. При проверке водительского удостоверения было установлено, что мужчина с 2016 года лишен на три года прав на вождение. Кроме того, фотографии из базы данных и на удостоверении разнились. Была назначена техническая экспертиза документов. Заключение эксперта подтвердило подозрения о подделке: при изготовлении использовался цветной принтер, а ультрафиолетовая защита водительского удостоверения была имитирована.
Березовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК.-0-
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