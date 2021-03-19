Житель Белыничей задержан за оскорбление сотрудника ОМОН

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление сотрудника ОМОН задержан житель Белыничей. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 30-летнего мужчину вышли оперативники могилевского управления ГУСБ МВД. В декабре прошлого года он оставил оскорбительный комментарий под фотографией милиционера, размещенной в деструктивном Telegram-канале. На негативный пост житель райцентра решился в надежде на анонимность. С омоновцем он не знаком и теперь о своем поступке сожалеет", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебного долга.

Фигурант ранее привлекался к административной ответственности, сейчас он находится в ИВС.-0-