Житель Берестовицкого района через месяц после ликвидации самогонного производства создал новое

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Берестовицкого района создал производство самогона через месяц после ликвидации предыдущего. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В агрогородке Кваторы Берестовицкого района правоохранители ликвидировали мини-завод по изготовлению самогона. Организовал его 26-летний житель райцентра: у него изъяли и уничтожили свыше 1,3 т браги. Молодой человек заявил, что самогон изготавливал для личных нужд. Сейчас проводится проверка.

В феврале правоохранители нашли у мужчины свыше 1 т браги и специальное оборудование, которое он установил в доме отчима. Тогда был составлен административный протокол.-0-