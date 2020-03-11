11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Березинского района украл из ульев мед, которым пчелы питаются зимой, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Березинский РОВД обратилась семейная пара, которая приехала проверить домашнюю пасеку в деревне Вешевка. По их словам, один из ульев был вскрыт. В присутствии правоохранителей пчеловод открыл крышку и достал рамки - они оказались пустыми. Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обследовали близлежащую территорию, где обнаружили еще семь пустых рамок. В общей сложности с пасеки похитили более 15 кг меда.

Сотрудники милиции навестили одного из жителей деревни, безработного и ранее судимого за кражу. В его холодильнике в пакетах стояли соты, полные меда. По словам мужчины, продукт ему подарил друг - профессиональный пасечник. Однако тот возразил: такой мед пчеловоды специально оставляют пчелам в качестве питания на зиму. Сельчанину ничего не оставалось, как сознаться в краже. Причина поступка банальна: по его словам, он был очень пьян.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за кражу.-0-