Житель Березинского района украл в поликлинике рюкзак и рассчитался в магазине чужой картой

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Березинские милиционеры поймали вора, который в поликлинике похитил у женщины рюкзак с личными вещами, а позже воспользовался ее банковской картой, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В Березинский РОВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее в поликлинике похитили рюкзак с находящимися внутри документами, дорогостоящими наушниками, кошельком и банковскими картами.

"Как пояснила потерпевшая, перед тем как пойти на прием к врачу, она оставила на скамейке в безлюдном коридоре свой рюкзак, полагаясь на то, что с ним ничего не случится. Но, выйдя из кабинета, обнаружила его пропажу, о чем сразу сообщила в милицию. До приезда следственно-оперативной группы на ее мобильный телефон стали приходить СМС-сообщения о снятии с ее банковского счета в расположенном недалеко от поликлиники магазине денег", - рассказали в УВД.

Прибыв на место происшествия, сопоставив все полученные данные, опросив продавцов магазина и технический персонал поликлиники, милиционеры получили портрет преступника, по которому и был задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель деревни Дмитровичи Березинского района. Мужчина, опираясь на криминальный опыт, вначале всячески отпирался, но под тяжестью улик сознался и в краже рюкзака, и в оплате в магазине покупок похищенной банковской картой.

"Мужчина предполагал, что останется безнаказанным, так как в момент кражи его никто не видел, а от рюкзака и кошелька он в последующем избавился", - отметили правоохранители.

Теперь злоумышленнику придется отвечать по ст.205 (кража) и ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками.-0-