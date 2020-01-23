Житель Березовского района незаконно получил доступ к интернет-банкингу коллеги

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе 23-летний местный житель несколько месяцев через интернет-банкинг тратил деньги своего коллеги, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В банк обратился 43-летний мужчина с жалобой на доступ в интернет-банкинг. Специалисты сообщили клиенту, что с его лицевого счета регулярно производились платежи. Тогда житель Березы написал заявление в милицию. "Оперативники выяснили, что один из коллег взял мобильный телефон заявителя и переадресовал услугу интернет-банкинга на свой гаджет. Молодой человек фактически завладел доступом к счетам и банковским операциям своего знакомого", - пояснили в УВД. Парень несколько месяцев тратил деньги с чужой карточки, SMS-оповещения владельцу не приходили.

История получила продолжение после того, как действиям фигуранта была дана правовая оценка. Он снова решил воспользоваться конфиденциальными сведениями и похитил с карт-счета того же коллеги более Br700. "После случившегося потерпевший поменял карту, но данные мобильной банковской услуги остались прежними. Этим и воспользовался фигурант", - добавили в областной милиции.-0-