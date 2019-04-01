Житель Березовского района попал под авто, переходя трассу

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Березовского района погиб, переходя автодорогу М1/Е30 в неустановленном месте, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Смертельное ДТП произошло 29 марта примерно в 20.45. По предварительной информации, 35-летний житель Березы двигался на автомобиле "БМВ" в направлении Бреста. На 122-м км трассы водитель наехал на 50-летнего жителя деревни Соколово, который переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.-0-
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