Житель Березы подозревается в изготовлении ацетилированного опия

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Березовского РОВД задержали по подозрению в изготовлении ацетилированного опия 42-летнего местного жителя, сообщил БЕЛТА старший инспектор отдела УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Правоохранителям поступила информация о том, что возле одной из квартир многоэтажного дома в райцентре ощущается сильный запах ацетона. Прибыв на место, милиционеры обнаружили на кухне в квартире следы приготовления и употребления наркотиков, по предварительной оценке - ацетилированного опия. На балконе находился пакет со стеблями и головками растений мака общим весом около 5 кг.

Задержан местный житель 1977 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств) УК, проводятся необходимые следственные действия.

Правоохранители призывают граждан сообщать по линии 102 о фактах сбыта, хранения, изготовления, распространения наркотических средств и других незаконных действиях, связанных с оборотом наркотиков. Конфиденциальность гарантируется.-0-