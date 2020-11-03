Житель Бобруйска хранил дома более 350 г марихуаны

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Бобруйска изъято 362 г марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В конце октября сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома совместно с военнослужащими в/ч 5527 внутренних войск МВД по месту жительства 35-летнего бобруйчанина обнаружили и изъяли 362,26 г марихуаны. Как рассказали в бобруйском наркоконтроле, ранее была получена оперативная информация о возможной причастности бобруйчанина к хранению особо опасного наркотического средства. После ее подтверждения было решено его задержать", - отметили в УВД.

При осмотре места жительства мужчины обнаружена марихуана. Как пояснил сам задержанный, наркотик он хранил для личного употребления. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Следователи дали его действиям правовую оценку и возбудили уголовное дело.-0-