Житель Бобруйска хранил в гараже 500 л спиртосодержащей жидкости

19 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома в гараже 53-летнего бобруйчанина обнаружили и изъяли 500 л спиртосодержащей жидкости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

По словам мужчины, спирт он приобрел в Российской Федерации, привез и хранил для собственных нужд. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Неработающему бобруйчанину вновь грозит административная ответственность за незаконное хранение спиртосодержащей продукции, которая предусматривает штраф в размере от 10 до 100 базовых величин (одна БВ - Вr25,5) с конфискацией предмета правонарушения.-0-