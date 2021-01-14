Житель Бобруйска хранил в сарае 700 г марихуаны

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бобруйска хранил 700 г марихуаны в своем сарае. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В начале января сотрудники наркоконтроля УВД Бобруйского горисполкома обнаружили и изъяли 700 г марихуаны у местного жителя, проживающего в частном доме. По оперативной информации был проведен осмотр домовладения и хозяйственных построек с участием кинолога со служебной разыскной собакой. В результате в сарае обнаружена марихуана, хранившаяся в полимерных пакетиках, стеклянной банке и газетных свертках", - рассказали в УВД.

В ходе разбирательства 45-летний хозяин дома, рабочий одного из предприятий города, рассказал, что выращивал коноплю на своем приусадебном участке, сушил и использовал для личного потребления. Задержанный бобруйчанин ранее не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности.

Следователи дали его действиям правовую оценку и возбудили уголовное дело.-0-