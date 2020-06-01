Житель Бобруйска обнаружил во дворе останки женщины

1 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Бобруйска обнаружил в своем дворе останки женщины. По этому факту Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса, сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет.

"Вечером 28 мая бобруйчанин во время земляных работ во дворе своего дома обнаружил полимерный пакет, внутри которого находились скелетированные останки человека. По предварительным данным, останки принадлежат женщине, давность захоронения - несколько лет", - отмечается в сообщении.

Следователи назначили комплекс исследований костных останков. Устанавливаются лица, которые ранее владели земельным участком.-0-

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