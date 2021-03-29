Житель Бобруйска осужден на 1 год 1 месяц лишения свободы за оскорбление Президента и хулиганство

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бобруйска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому инкриминированы публичное оскорбление Президента Беларуси и хулиганство. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что нетрезвый 50-летний мужчина 16 августа 2020 года из своего дома позвонил с мобильного телефона на специальную линию МВД. Во время разговора с дежурным обвиняемый в унизительной и оскорбительной форме выразился в адрес главы государства. Он же 16 октября 2020 года на одной из улиц Бобруйска совершил исключительно циничные и бесстыдные действия в присутствии иных граждан. Свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном", - рассказали в прокуратуре.

По предложению гособвинителя суд Бобруйского района и Бобруйска вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.368 и ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Беларуси назначил ему в качестве наказания 1 год 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

По решению суда обвиняемый также будет проходить принудительное лечение от алкоголизма. Принадлежащий ему мобильный телефон конфискован как средство совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-