6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бобруйска подозревается в повреждении 12 автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

13 сентября в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома поступили сообщения от местных жителей о повреждении их авто. В автомобилях, стоявших возле разных домов по улице Интернациональной, были разбиты стекла. В этот же день во дворе дома по улице Пушкина произошло возгорание автомобиля "Фиат Дукато", принадлежащего 27-летнему жителю Бобруйска.

Во время оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. По предварительной информации, 36-летний безработный бобруйчанин, неоднократно судимый за кражи, ночью с помощью металлического прута повредил 12 автомобилей, разбивая стекла и учиняя беспорядок в машинах. Кроме этого, по версии оперативников в одной из машин он забрал автомагнитолу, которую впоследствии продал.

Следователями его действиям дана правовая оценка. Возбуждены уголовные дела.-0-