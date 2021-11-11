Житель Бобруйска порыбачил почти на Br10 тыс.

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Кличевский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства незаконной добычи рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, 6 ноября 45-летний житель Бобруйска находился на озере Лубянское. С использованием лодки он установил рыболовные сети, которыми незаконно добыл 69 особей озерно-речной рыбы: 54 золотых и 14 серебряных карасей и 1 линя. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более Br9,9 тыс. Во время незаконной добычи бобруйчанин был застигнут сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира.

Следователем совместно со специалистом УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты лодка, рыболовные сети и рыба. К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Бобруйчанин допрошен, к нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-