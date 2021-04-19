Житель Бобруйска разорвал и сжег госфлаг - возбуждено уголовное дело

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина выложил в сеть видео, где он рвет и сжигает госфлаг. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"16 апреля в Бобруйске оперативники столичного и могилевского управлений ГУБОПиК при поддержке Департамента охраны задержали 32-летнего неработающего местного жителя. Днем 12 апреля мужчина в присутствии своего знакомого демонстративно разорвал и сжег Государственный флаг Беларуси. Процесс был снят на видео, которое выложили в сеть. Доступ к файлу оказался свободным, поэтому перформанс могли смотреть и распространять пользователи интернета", - рассказали в МВД.

Задержанный объяснил свои действия влиянием деструктивных Telegram-каналов и в содеянном раскаялся.

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