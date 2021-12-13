Житель Бобруйска угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

13 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Бобруйска угнал автомобиль, попал на нем в ДТП и скрылся с места аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"ДТП произошло на перекрестке улицы Сикорского и бульвара Приберезинского в Бобруйске. Автомобиль Chevrolet столкнулся с другим авто. С места происшествия водитель автомашины скрылся, - отметили в УВД. - Во время разбирательства инспекторы ДПС установили хозяина машины, который и рассказал, что принадлежащий ему автомобиль был угнан от подъезда дома, недалеко от того места, где и произошло ДТП".

Как оказалось, владелец Chevrolet подвозил незнакомого ему мужчину. Водитель предложил тому вместе выпить у себя дома. После застолья новый знакомый незаметно взял ключи от машины и вышел из квартиры. Он поехал на чужом транспортном средстве, однако на перекрестке, не уступив дорогу другому автомобилю, совершил ДТП и сбежал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали сбежавшего на территории Бобруйского района. Оказалось, что этот 39-летний неработающий бобруйчанин в течение недели уже успел совершить несколько преступлений в Бобруйске. На его счету в том числе кражи и побои. "Кроме того, мужчина совершил два грабежа в Осиповичах. Последней точкой в его похождениях стал угон автомашины", - рассказали правоохранители.

Следователями дана правовая оценка действиям злоумышленника, возбуждены уголовные дела.-0-