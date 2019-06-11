Житель Бобруйского района выращивал дома коноплю

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе задержан 36-летний мужчина, выращивающий дома коноплю, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

9 июня в Бобруйске был задержан житель деревни Мирадино в момент сбыта 10 г марихуаны. У него дома оперативники обнаружили помещение, специально приспособленное для выращивания конопли. "На втором этаже находилась комната, оборудованная всеми необходимыми приспособлениями и инструментами, включая удобрения, грунт, систему полива, аппаратуру автоматического контроля за климатом, грунтом и качеством воды, - рассказал Дмитрий Игнатович. - Изъято более 1 кг марихуаны, семена растений конопли и оборудование".

Мужчина занимался выращиванием конопли для изготовления наркотических средств и их дальнейшей реализации.

Бобруйским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.-0-