23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова лишился более Br2 тыс. после звонка телефонного мошенника, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"На днях в милицию обратился 56-летний борисовчанин. Ему позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и в целях безопасности попросили сообщить реквизиты банковской карты, в том числе секретный код. Мужчина оказался весьма доверчивым. Как он позже понял, звонили никакие ни работники банка, а самые что ни на есть мошенники", - рассказали в УВД.

Представившись службой безопасности банка, мужчине сообщили о попытке снятия крупной суммы денег. Он растерялся и, не вдаваясь в расспросы дабы не терять времени, назвал запрашиваемую информацию. В итоге у него с карт-счета исчезло более Br2140.

Специалисты советуют, если вам поступил подобного рода звонок, нужно повесить трубку, самому перезвонить в контакт-центр своего банка (только не перезванивать на номер, с которого был совершен звонок) и следовать инструкциям оператора. Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.-0-