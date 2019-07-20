20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова погиб под колесами поезда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию МВД.

В пятницу в 09.50 борисовчанин 1958 года рождения на перегоне Борисов-Печинский попал под грузовой поезд сообщением Орша-Барановичи. Мужчина вышел на пути перед приближающимся составом и не среагировал на сигналы большой громкости. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

В этот же день около 13.40 на станции Красный берег товарняк сообщением Гомель-Осиповичи сбил жителя Жлобинского района 1962 года рождения. Когда состав прибывал к станции, мужчина лежал на пешеходном настиле второй платформы и не реагировал на звуковые сигналы локомотива. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте.

По обоим фактам проводятся проверки.

Всего с начала года на стальных магистралях Беларуси зафиксировано 57 несчастных случаев, в результате которых погибли 40 человек и 17 были травмированы. Кроме того, на путях произошло 8 ДТП, в которых два человека погибли и один травмирован, рассказали в управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД.

В министерстве напоминают: чтобы не оказаться под колесами поезда, важно помнить и соблюдать элементарные правила безопасности. Так, пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. Перед тем, как перейти пути по пешеходному настилу, необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении железнодорожного транспорта следует остановиться, пропустить его, и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.-0-