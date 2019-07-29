29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова сбежал из-под стражи и был задержан милицией на следующий день, возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Следствием установлено, что 26 июля 29-летний житель Борисова был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу за совершение имущественных преступлений. С санкции прокурора в отношении него была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчина совершил побег и скрылся от сотрудников милиции в неизвестном направлении", - рассказала Татьяна Белоног.

Обвиняемый был задержан на следующий день дома у знакомого в райцентре. Управление СК по Минской области возбудило уголовное дело, действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 413 УК (побег из-под стражи).

Следователи допросили свидетелей, изъяли документы, провели осмотры и иные процессуальные действия. Особое внимание уделяется установлению причин и условий, способствовавших инциденту.-0-